Автоэксперты назвали самую надежную машину в мире
Автоэксперты составили список самых надежных машин в мире. Рейтинг основывался на количестве поломок, выявленных за первые 90 дней эксплуатации транспортного средства.
Меньше всего нарушений в работе системы наблюдалась у автомобилей бренда Genesis (на 100 машин — 63 поломки). Следом идут KIA (70/100) и Hyundai (71/100), занявшие второе и третье место соответственно.
Далее по списку: Ford, Lincoln и Chevrolet — 83, 84 и 85 поломок соответственно на 100 автомобилей. Седьмую и восьмую позицию в рейтинге поделили Toyota и Lexus (90/100).
Десятку лучших замыкают Buick (92/100) и GMC (94/100).
Отмечается, что в среднем у 100 новых машин вне зависимости от марки встречается 93 поломки в первые три месяца езды, пишет J.D.
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