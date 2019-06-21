Выставки о войне откроют в центрах «Мои документы» и Главархиве Москвы
Выставки, посвященные Великой Отечественной войне, откроются в столичном Главархиве и центрах «Мои документы» ко Дню памяти и скорби.
Посетители экспозиций будут иметь возможность увидеть архивные материалы, документы и фотографии. Все это в рамках акции «Москва — с заботой об истории» передавали сами горожане в течение двух месяцев.
Известно, что культурная программа в этот день не ограничится выставками. Например, как передает официальный сайт мэра Москвы, в центре государственных услуг района Крылатское для всех желающих состоится аудиоспектакль «Это наша победа», основанный на очерке Владислава Кущинского «Танкисты наступают».
Кроме того, экспозиции будут открыты еще в 19 точках «Мои документы» по всему городу.
Кстати, в одном из дворов Басманного района запланировали провести благоустройство до конца лета 2019 года.
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