Автоэксперт заявил, что не видит смысла в расширении полномочий инспекторов ГИБДД
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал журналистам о том, что не видит смысла в реализации инициативы, предполагающей расширение полномочий инспекторов ГИБДД. В частности, согласно предложению, им хотят разрешить ограничивать водительские права без судебного решения.
— Я не вижу необходимости увеличивать права инспекторам. Во-первых, их практически нет на улице, они передали свои права камерам. Во-вторых, нет случаев, когда водители нападали бы на инспекторов, — передает слова Моржаретто Nation News.
Автоэксперт отметил, что существующая ныне система позволяет адекватно действовать и водителям, и сотрудникам ГИБДД.
Моржаретто заявил, что процедуры, позволяющие наказывать нетрезвых автомобилистов, уже и так прописаны, сообщает nation-news.ru.
Добавим, что с предложением расширить полномочия сотрудников ГИБДД выступил начальник административно-правового управления департамента МВД Дмитрий Газизов.
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