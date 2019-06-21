Марат Хуснуллин: Сокольническую линию метро продлят до деревни Потапово к 2023 году

В соответствии с программой развития метрополитена, планируется продлить Сокольническую линию метро от «Коммунарки» до новой станции «Потапово» к 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Решение о продлении Сокольнической линии принято. После станции «Коммунарка» она дойдет до деревни Потапово. Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года, — заявил Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра уточнил, что станция «Потапово» будет наземной и разместится в створе дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Длина нового участка с одной станцией составит 2,6 км. С учетом перегонов до нового депо «Столбово» — 4,4 км. Депо будет обслуживать весь южный радиус Сокольнической ветки.

Глава Строительного комплекса Москвы отметил, что введенный 20 июня мэром Москвы Сергеем Собяниным участок Сокольнической линии из четырех станций построен в уникально быстрые сроки и с отличным качеством.

Проектированием участка занималось АО «Моспромпроект», входящее в структуру городской компании «Мосинжпроект», генеральным подрядчиком выступило ПАО «Мостотрест».

— Новый участок уже получил высокие оценки экспертов, в том числе зарубежных. Например, китайских специалистов компании CRCC, которые отметили как качество, так и низкую стоимость объекта, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Напомним, что 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро в ТиНАО.

— В Новой Москве живет уже более полумиллиона человек. Часть живет постоянно, часть — на дачах, а часть добирается сюда на работу. Сектор Новой Москвы огромной своей частью оказался без транспорта, без железных дорог и метро. Мы приняли решение построить даже не одну, а две ветки в этом направлении. Сегодня мы продлеваем Сокольническую ветку метро до Коммунарки. Это в значительной степени решит проблему, — сказал Сергей Собянин.

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