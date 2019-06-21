Киевский суд разрешил Михаилу Саакашвили участвовать в парламентских выборах
Печерский районный суд Киева постановил разрешить бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принять участие в досрочных выборах в Верховную раду. По указу президента Владимира Зеленского они были назначены на 21 июля.
О решении суда Саакашвили написал в Facebook, отметив, что он стал «еще на шаг ближе к победе».
Напомним, Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел.
В 2015 году он стал украинским политиком и занял пост губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, а летом 2017 года лишил гражданства страны.
Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
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