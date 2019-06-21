Количество дежурных спасателей в Москве увеличат из-за жары
Московские власти увеличат число дежурных спасателей и спецтехники в период с 21 по 23 июня. Это связано с установившейся в столице жаркой погодой, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
— В связи с установившейся в Московском регионе особо жаркой погодой с повышением температуры до 31 градуса, в местах массового отдыха людей в профилактических целях будут выделены значительные дополнительные силы и средства, — приводит ТАСС слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Вблизи 46 водоемов будут находиться 76 единиц техники территориального пожарно-спасательного гарнизона, будет организовано усиленное патрулирование зон отдыха у воды, для этого планируется привлечь несколько резервных смен общей численностью 155 человек, включая расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.
Кроме того, в связи с жарой в повышенную боевую готовность приведены все пожарно-спасательные гарнизоны в Московском регионе, сообщает ТАСС.
Кстати, проверки безопасности в домах организуют в Чертанове Северном 21 июня.
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