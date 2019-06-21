Замминистра иностранных дел РФ прокомментировал протесты оппозиции в Грузии

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин оценил произошедшие 20 июня, в четверг, протесты в Грузии.

Статс-секретарь выразил уверенность, что радикальная оппозиция использовала Межпарламентскую ассамблею православия (МАП), чтобы учинить беспорядки.

— Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси, — подчеркнул политик.

Он добавил, что Москва тем не менее намерена вести дальнейшую работу по налаживанию отношений между РФ и Грузией. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что неспокойная обстановка в стране обусловлена протестами сотен граждан, которые начались вскоре после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, состоявшейся 20 июня, в четверг. Ее открыл глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидевший в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало возмущение оппозиции, представленной «Единым национальным движением» и «Европейской Грузией».

В результате депутаты от оппозиционных сил покинули зал, прервав заседание. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Гаврилов отмечал, что они облили его водой и попытались отобрать у него документы.

Протестующие требуют, чтобы делегаты из России незамедлительно покинули Грузию. В знак своего недовольства митингующие забросали яйцами отель, где остановился Гаврилов.

Помимо прочего, оппозиция настаивает на отставке главы кабмина Ираклия Кобахидзе и главы МИД Грузии Георгия Гахарии, на которого возлагают вину за инцидент.

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