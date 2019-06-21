Политолог: События в Грузии могли быть спланированы заранее

Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси вызвала массовые акции протеста. А все из-за того, что руководитель российской делегации Сергей Гаврилов просто сел не в то кресло. Он открывал сессию, сидя на месте главы грузинского парламента.

В знак несогласия с этим депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» покинули зал заседаний. В здание парламента проникли радикалы, а рядом с ним развернулась массовая акция. Митингующие требовали, чтобы российская делегация немедленно покинула страну.

Позже сам Гаврилов, который уже находится в Москве, пояснил, что сесть в это кресло его пригласила принимающая сторона.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что события в Грузии могли быть спланированы заранее.

— Я не верю, что это случилось спонтанно. Наверняка все это было заранее подготовленной провокацией. А то, что Гаврилов якобы сел не в то кресло, — это ерунда и не повод для массовых акций. Думаю, это антироссийская провокация, организованная теми, кто нашу страну не любит и ненавидит. Судя по словам одного из ворвавшихся в парламент радикалов «Я вас убивал, убиваю и буду убивать», вряд ли его волновало именно то, куда сел Гаврилов. Это просто ненависть к России, — сказал Богдан Безпалько.

Политолог обратил внимание на то, как освещалось произошедшее в Тбилиси в местных средствах массовой информации.

— Они еще больше раскручивали ситуацию, подливали масла в огонь. Скорее всего, это тоже было согласовано и подготовлено именно как медийная поддержка акции, — отметил он.

Богдан Безпалько напомнил, что в карьере многих политиков были куда более серьезные проколы, нежели выбор не того места во время заседания.

— Например, президент США Дональд Трамп снисходительно похлопал королеву Великобритании по плечу. Это не просто нарушение протокола, а откровенное хамство. Другие политики тоже временами ошибаются, но это не приводит к массовым акциям протеста. Скорее всего, этот недружественный акт даже не связан с правительством Грузии, которое как раз выступает за сближение с Россией. А подобного рода действия могут быть направлены на то, чтобы эти попытки купировать, не дать возможности им развиться. Показать, что общественность возмущена, в случае чего определенные силы могут устроить в Грузии небольшой майдан, — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Собеседник «ВМ» призвал россиян отказаться от туристических визитов в Грузию.

— Если эта страна вместо гостеприимства в лице своих представителей говорит нашим гражданам, что убивала их и будет убивать, зачем нам ехать и тратить там свои деньги? Страна бедная, зависит от туризма. В год до полутора миллионов россиян посещают Грузию. Зачем мы тогда едем в эту страну и финансируем ее, когда некоторые ее представители хотят нас там убивать? — резюмировал Богдан Безпалько.

Читайте также: Российских туристов предупредили об опасности поездок в Грузию из-за протестов