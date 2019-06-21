Астрологи рассказали, чего нельзя делать в День летнего солнцестояния

21 июня День летнего солнцестояния. Астрономы называют его началом астрономического лета в Евразии, Северной Америке и на большей части Африки. В Австралии и Южной Америке, наоборот, наступила астрономическая зима.

Самое высокое в году положение солнца во всех культурах считалось мистическим периодом. Эту дату отмечали особыми ритуалами. В частности, у восточных славян это народный праздник Иван Купала, когда девушки собирались, плели венки, символизирующие солнце, и водили хороводы. В Швеции, Латвии и некоторых других государствах в День летнего солнцестояния официальный выходной.

Эксперты рассказали «ВМ», что сегодня можно делать, а чего стоит избегать.

Астролог Анатолий Карт:

— Это один из четырех важных дней в году в плане того, чтобы изменить свою жизнь и избавиться от тягот прошлого. Почему в древности было принято перепрыгивать через костер? А чтобы избавиться от болезней, тяжелых мыслей и программ. Главное сегодня — быть настроенным на позитив, веселым и добрым.

Свет в этот день способен проникнуть буквально в каждый закуток жилища и сознания, очистить от накопившейся грязи. Поэтому очень полезно делать уборку, а также очищающие и омолаживающие компрессы.

Чтобы усилить благоприятное влияние этого дня, можно надеть что-то оранжевое, красное, желтое, вишневое — в честь Солнца.

Но пятница — это еще и день Венеры, поэтому одеваемся в розовое или пастельное.

Более того, так как пик Солнца наступит вечером, почти в 19:00 по московскому времени, сильное влияние энергетики дня распространится и на следующий день.

Ведический и тибетский астролог Нарасимха Римша говорит, что по ведической традиции Солнце — глаз Бога, основа жизни. И в этот день закладывается фундамент того, какими будут последующие шесть месяцев.

Это отличный повод отказаться от вредных привычек, перейти на правильное питание, начать заниматься спортом, йогой, духовными методиками.

Можно и нужно практиковать благодарность природе и людям, больше давать, а не требовать. Сначала предлагать помощь, а не просить о ней.

По тибетскому календарю основным животным дня является Земляной Бык.

— Энергии этого дня очень благоприятны для того, чтобы решить какие-то давно наболевшие вопросы или проблемы, которые вы откладывали в долгий ящик, — советует Нарасимха.

Также удача благоприятствует студентам и выпускникам в сдаче экзаменов, всем, кто давно хотел, но не мог завершить большой проект, благотворительным организациям, попечителям и меценатам.

Тибетцы считают, что сегодня складывается особая комбинация под названием «Объединяющий день», которая способствует духовной практике.

— Хотите ли вы реализовать свои сверхспособности или добиться чего-то в социальном плане — дерзайте, у вас получится, — говорит астролог.

Можно ли делать стрижку и брить бороду в этот день? Да, это будет способствовать продлению жизни и личностному росту.

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