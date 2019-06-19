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Общество

Астролог и ведьма назвали версии гибели человечества

Рафаэль Залян
• 16:03 • 19 июня 2019
Россию в ближайшие несколько лет ожидают экономические кризисы. Экологические катаклизмы, по словам специалиста, нашу страну не особо затронут
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Россию в ближайшие несколько лет ожидают экономические кризисы. Экологические катаклизмы, по словам специалиста, нашу страну не особо затронут
Фото: Анастасия Мальцева, «Вечерняя Москва»

Британские ученые назвали самые популярные гипотезы наступления конца света. Они выделили возможные варианты развития событий, которые приведут к гибели человечества.

ДЕТАЛИ 

Одну из самых реалистичных версий исчезновения людей связывают с падением астероида. Речь идет о приближении к нашей планете небесного тела 2002 NT7, диаметр которого составляет два километра. Ученые утверждают, что после столкновения с Землей никто из людей не выживет. Из космических глубин астероид может «выплыть» совершенно внезапно. Пока у человечества нет вариантов защиты от подобных «подарков» Вселенной.

Обострение политической ситуации в мире, ухудшение отношений между государствами могут привести к ядерной войне, которая неминуемо уничтожит миллиарды людей. Не стоит исключать в качестве гипотезы исчезновения человечества неправильную эксплуатацию техники. История знает случаи, когда это приводило к трагедиям мирового масштаба.

Не менее ужасающий прогноз — смертельные болезни. Главным бичом человечества сегодня является туберкулез, от которого, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже погибли два миллиона человек, а десять миллионов заражены. Еще одной глобальной проблемой является рак, который уже в минувшем году забрал более 9 миллионов человек, а 18 миллионов заболевших продолжают борьбу за жизнь. Но, как предполагают ученые, в ближайшем будущем могут появиться новые виды инфекционных болезней, против которых люди не смогут устоять.

Глобальное потепление, изменение климата и природные катаклизмы — причины, которые пагубно влияют на нашу планету. Температура на Земле постоянно повышается, и если ситуация не изменится, то через сто лет наступит критический предел: наша планета превратится в непригодную для жизни пустыню.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

По мнению астролога Михаила Барадачева, падение «инопланетного» тела на Землю — самый реалистичный прогноз гибели человечества.

— Высока вероятность и неожиданного вулканического взрыва, — говорит специалист. — Несколько отсрочена экологическая тема, хотя она тоже на повестке дня. Что касается болезней... Пока у нас есть ресурсы, чтобы справиться с различными недугами. Правда, в отдаленном будущем иммунитет, справляющийся пока с различными неблагоприятными вызовами извне, может рухнуть. К тому же сейчас происходит отрицательный отбор: одна семья — один ребенок. Естественного отбора нет, генетический груз накапливается, в дальнейшем он приведет к деградации. Особенно это касается развитых стран. Но там, где рождаемость высокая (не менее четырех детей), будет сохраняться цивилизация.

Россию в ближайшие несколько лет ожидают экономические кризисы.

— Из-за засухи возникнет дефицит влаги на европейской части России, — отметил Барадачев. — Придется выискивать новые ресурсы для выживания, но они у нас есть. Больше пострадает экономика страны из-за новых политических санкций.

Московская ведьма Алена Полынь уверена, что люди не совсем верно понимают смысл словосочетания «конец света».

— Конец света — это не конец человечества. Речь идет о том, что белый свет окрасится в другую цветовую гамму. Вспомните фразу из сказок: «Вышли они на свет белый». И предсказание касается именно этого момента перемены.

По словам Полынь, в ближайшее время гибели человечества не будет. Просто люди модернизируются, станут иными.

— Произойдет разделение: человек разумный и человек, который близок к роботу, — уточнила она.

Она уверена, что главной угрозой человечеству являются болезни.

— Это будут различные инфекционные заболевания, которые возникнут после экспериментов над людьми. — сказала  Полынь. — Начнут прогрессировать  аутоиммунные заболевания.

Ведунья добавила, что все биологические процессы станут следствием социальных экспериментов, которые сегодня проводят ученые над людьми для выявления так называемой панацеи от всех недугов.

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