Анжелика Агурбаш рассказала об издевательствах и побоях от бывшего мужа

Российская певица Анжелика Агурбаш в эфире программы «Судьба человека» на «России 1» рассказала о том, как несколько лет терпела издевательства и побои от своего бывшего супруга Николая Агурбаша. Она поделилась историей их знакомства и развития отношений. Бизнесмен был тогда женат и имел четверых детей, но говорил 30-летней певице, которой был на 16 лет старше, что его супружеская жизнь давно не складывается и жаловался на плохую жену. Анжелика Агурбаш верила ему и жалела, что у такого хорошего человека так сложилась судьба. Позже они поженились, и артистка родила ему сына Анастаса. Однако их отношения вскоре стали невыносимыми для певицы, и она буквально сбежала от супруга-деспота.

— Я сняла кольцо и ушла от этого человека, потому что я больше не могла жить, я поняла, что я либо умру, либо у меня сердце остановится от его бессовестности. Я понимала, что с ним бесполезно бороться. Он на всех каналах рассказывал про меня много лжи и мусора. Я решила просто отойти от зла. Последние пять лет была только видимость счастливой семьи. Он не давал мне спать перед концертами, хотел меня уничтожить, пугал, что не даст мне спокойно жить и я никогда больше не увижу сына. Супруг говорил мне, что я никто, он мой бог и меня создал. Стало понятно, что он или инвалидом меня сделает, или просто убьет, — рассказала Анжелика Агурбаш.

Певица заявила, что настал момент, когда она поняла, что нужно бежать. Это произошло после очередной ужасной ночи, когда муж ее сильно избил. После этого она полностью отрезала прошлую жизнь. Анжелика Агурбаш отметила, что ей главное было сохранить сына рядом и начать жить заново. Певица добавила, что не жалеет ни о чем и постоянно улыбается судьбе.

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