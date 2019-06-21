Стало известно, почему работодателям выгодно оплачивать сотрудникам отпуск
Российские работодатели с 2019 года смогут уменьшить базу по налогу на прибыль, оплачивая свои сотрудникам отпуск.
Как передает «Российская газета», возможная стоимость путевки ограничена – 50 тысяч рублей на каждого туриста. Тем более, что такая системы оплаты отпуска предполагает проведение его исключительно на территории РФ. В стоимость путевки войдет проезд любым транспортом, проживание и питание, санаторно-курортное обслуживание и даже экскурсии.
Исходя из опроса, в настоящее время об этой возможности уменьшить базу по налогу на прибыль знают только 26 процентов работодателей в стране. Из них меньше половины готовы оплачивать отпуск своим сотрудника, остальные заметили, что выплатить премию – гораздо легче.
Действительно, последний вариант все же имеет свое преимущество. При выплате премий работодателю не придется собирать подтверждающие документы и проверять соблюдение критериев для вычета расходов на санаторно-курортный отдых.
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