Сергей Собянин поздравил столичных спортсменов с Международным днем скейтбординга
• 14:32 • 21 июня 2019
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Глава города рассказал о создании современной площадки для катания в столице
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных спортсменов с Международным днем скейтбординга. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
— Всех, кто любит этот экстремальный и крутой вид спорта, с Международным днем скейтбординга! — написал Сергей Собянин.
Также мэр Москвы рассказал о создании современной площадки для катания в парке 50-летия Октября. Проект был выполнен по просьбе спортсменов.
Накануне Сергей Собянин поучаствовал в открытии четырех станций метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Новые станции разгрузят передвижение жителей Новой Москвы.
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