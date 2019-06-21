Московский планетарий рассказал, когда в столице наступит летнее солнцестояние
• 14:39 • 21 июня 2019
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Продолжительность дня в Москве 21 июня достигнет 17 часов 33 минут
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, летнее солнцестояние наступит в столице в пятницу, 21 июня, в 18:54.
Уточняется, что в это время Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом. Ночь с пятницы на субботу, 22 июня, будет самой короткой в 2019 году.
В пресс-службе отметили, что продолжительность дня в Москве 21 июня достигнет 17 часов 33 минут.
— До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецов, где останется до конца месяца. На широте Москвы продолжительность дня возрастает от 17 часов 7 минут в начале июня и до 17 часов 33 минут в день солнцестояния, — рассказали агентству «Москва» в планетарии.
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