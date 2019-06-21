Диетолог рассказала, из чего должен складываться дневной рацион москвича
Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы Антонина Стародубова рассказала, из чего должен состоять дневной рацион москвича.
По словам врача, ввиду повышенного темпа жизни в мегаполисе горожанам следует относиться к вопросу питания с особой скрупулезностью.
— Чтобы легче контролировать количество съедаемой пищи, можно воспользоваться правилом тарелки здорового питания, на которой 30 процентов должны занимать овощи или блюда из овощей, 20 процентов — фрукты и ягоды, еще 25 процентов должны приходиться на цельнозерновые и бобовые, — рассказала эксперт и порекомендовала выделить еще четверть тарелки на мясо, рыбу, яйца и молочные продукты пониженной жирности.
Размер порции, уточняет Стародубова, варьируется в зависимости от возраста и уровня физической активности.
Кроме того, нужно соблюдать баланс между поступающей с пищей энергией и расходуемым человеком запасом сил, чтобы избыточное потребление калорий не привело к ожирению. В этом поможет активность.
— Даже небольшая физическая нагрузка (будь то работа по дому, танцы или пробежка) позволяет не только сжечь калории, но и поднять настроение, — отметила диетолог. Об этом пишет агентство «Москва».
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