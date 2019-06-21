Пожарные спасли котенка из горящей квартиры в Измайлове
Сотрудники пожарно-спасательного центра столицы оказали помощь котенку, который находился в горящей квартире в столичном районе Измайлово. Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
— Спасатели вскрыли дверь с помощью гидравлического инструмента и не обнаружили в квартире людей. Пожарные приступили к тушению возгорания, но увидели домашнее животное — котика, который, надышавшись дыма, был без сознания, — указано в сообщении пресс-службы.
Для спасения животного на него надели кислородную маску, а также провели непрямой массаж сердца. После того как котенок пришел в сознание, пожарные вынесли его на улицу и продолжили оказание медицинской помощи, смачивая водой.
Впоследствии животное до возвращения хозяйки квартиры было доставлено в ветеринарную клинику.
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