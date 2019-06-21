Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии сына Жанны Фриске

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на своей официальной странице в социальной сети объяснил, почему он не выкладывает фотографии сына.

Мужчина говорит, что не хочет для мальчика излишнего внимания в столь юном возрасте.

Шепелев делится с подписчиками собственной историей. Ведущий рассказывает, что его самого начали узнавать примерно в 16 лет. В эти моменты он «обмирал, холодел и не знал, где скрыться».

Телеведущий подчеркивает, что до сих пор чувствует себя неловко, когда его узнают на улице. Что до сына, так он — одаренный мальчик. Отец заявляет, что в будущем ребенка может ждать консерватория или карьера футболиста — в этих случаях слава придет сама.

— А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам, нужно ему это внимание или нет, — написал Шепелев в Instagram.

Он добавил, что пока просто хочет, чтобы ребенок жил спокойно.

Сын Шепелева и Фриске родился в 2013 году, за два года до смерти певицы от рака.

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