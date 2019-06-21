Глава парламента Грузии ушел в отставку
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Такое решение связано с беспорядками, которые произошли накануне в Тбилиси из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента, что вызвало недовольство оппозиционных грузинских депутатов. Сам Гаврилов объяснил свой поступок тем, что на это место его посадила грузинская сторона.
После этого здание парламента захватили радикалы, требующие, чтобы российские представители покинули страну, а спикер Ираклий Кобахидзе и глава МВД Георгий Гахария ушли в отставку, что, в свою очередь, привело к правительственному кризису.
— Принятое решение является ответственностью перед народом, — заявил Каха Каладзе. Его слова приводит РИА Новости.
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