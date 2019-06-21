Инспекторы Департамента природопользования изъяли питона на столичном рынке
Трехметрового питона изъяли инспекторы Департамента природопользования и окружающей среды города Москвы на одном из столичных рынков. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
— В настоящее время питон направлен в центр передержки животных «Простар+» под Яхромой, где его осмотрят ветеринары, — уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что изначально инспекторы выехали на рынок после того, как поступило сообщение о продаже редких черепах на рынке. В ходе проведенной проверки данная информация не подтвердилась. Тем не менее инспекторы обнаружили трехметрового питона, но необходимая разрешительная документация отсутствовала.
Специалисты департамента возбудили дело об административном правонарушении. На данный момент проводится расследование, передает агентство городских новостей «Москва».
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