Абитуриенты теперь смогут выбрать вуз через мобильное приложение
Министерство науки и высшего образования России запустило новое приложение в связи со стартом приемной кампании в вузы.
Поскольку ежегодно около миллиона россиян подают документы на учебу в высшие учебные заведения, Министерством были приняты меры по облегчению этого процесса. Образовательное ведомство запустило новую версию мобильного приложения «Поступай правильно».
Теперь абитуриенты смогут легко выбрать вуз даже на расстоянии и отслеживать процесс поступления.
В основном пользователями портала являются выпускники школ, лицеев и колледжей, а также их родители и педагоги.
Приложение сможет порекомендовать вуз, опираясь на результаты ЕГЭ пользователя.
Также портал напоминает абитуриенту о периоде подачи документов в то или иное учебное заведение и предупреждает о важных датах приемной кампании.
Помимо этого, множество дополнительной информации предоставит приложение-помощник. Например, адреса общежитий и корпусов учебных заведений.
В будущем сервис «Поступай правильно» планируется ввести на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает «Российская газета».
Читайте также: Собаки-терапевты помогут студентам снять стресс перед сессией