Дмитрий Медведев заявил об опасности угроз в киберсфере
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о том, какую опасность представляют угрозы в сфере кибернетической безопасности. Политик отметил, что они могут свести на нет все достижения в цифровой области.
Медведев сделал это заявление во время выступления на Международном конгрессе по вопросам кибербезопасности. Премьер сообщил, что, по оценкам аналитиков, в 2019 году от кибератак потери в мировой экономике могут увеличиться до 2,5 триллиона долларов.
— Проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума, международное экспертное сообщество зачастую ставит ее выше всяких других угроз, — приводит слова Медведева ТАСС.
Российский политик заявил о необходимости создания защищенной системы. В противном случае, сказал премьер, все виды цифровизации будут «просто нивелированы».
Читайте также: Дмитрий Медведев ограничил рост цен на ЖКУ уровнем инфляции