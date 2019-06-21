МВД создаст структуру по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев поручил руководству полиции подготовить предложения по созданию структуры, которая будет бороться со злоупотреблениями при расследовании дел о наркотиках. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Поручение дано руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Основной задачей новых подразделений станет выявление и пресечение нарушений сотрудниками службы по контролю за оборотом наркотиков.
Ирина Волк добавила, что в ближайшее время будут определены функции новых подразделений, численность их штата и решены прочие организационные вопросы, говорится на сайте ведомства.
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