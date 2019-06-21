Дом по программе реновации на 64 квартиры построят в районе Марьина Роща
На территории района Марьина Роща в 2020 году появится дом на 64 квартиры по программе реновации столичного жилого фонда. Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента строительства города Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
— В настоящее время на объекте идет возведение монолитных конструкций подземной части здания, — сообщил Андрей Бочкарев.
Уточняется, что новое здание появится по адресу: улица Октябрьская, владение 105. Его высота составит 11 этажей, а наружная отделка будет выполнена из искусственного камня белого цвета. В доме будут 64 квартиры: 28 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 16 трехкомнатных, передает агентство городских новостей «Москва».
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