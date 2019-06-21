Анастасия Ракова: Власть должна соответствовать современным запросам москвичей

Около 35 тысяч человек приняли участие в III Форуме социальных инноваций регионов. Об этом 21 июня сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее мнению, форум показал, что социальная сфера развивается, а инновации в этой сфере имеют большое значение.



— Москва всегда славилась своей социальной сферой. Набор гарантий, льгот и преимуществ для различных категорий горожан всегда был и будет оставаться в столице основой, — сказала Анастасия Ракова.



В то же время эта сфера не может стоять на месте, потому что меняются сами москвичи.



— У нас за десять лет численность людей пенсионного возраста увеличилась на миллион человек, — отметила она, выразив надежду на то, что в скором времени столица станет городом долголетия.



Анастасия Ракова добавила, что количество новорожденных в Москве тоже растет.



— Но не просто меняется структура общества, это уже другие люди. Сегодняшние пенсионеры — это уже не пенсионеры 80–90-х годов, — сказала заммэра. — У них другие ценности, потребности, запросы.



Власть должна соответствовать этим запросам. Поэтому, отметила она, сохраняя все лучшее в социальной сфере, правительство Москвы будет создавать новые институты и инструменты.



— Они будут более тонко настроены на реальные потребности москвичей, на их чаяния и желания, — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.



Анастасия Ракова также процитировала писателя Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». По ее мнению, эту цитату можно применить и к городам.



— Есть тысячи способов сделать жизнь в городе некомфортной — начиная от получения госуслуг, очередей и заканчивая элементарным неуважением к самым простым чаяниям людей, — сказала она. — С другой стороны, все успешные города делают одно и то же: одинаково стараются заботиться о своих горожанах.



В центр такие города ставят самого человека. Заммэра добавила, что на форуме много говорилось о цифровой экономике и современных технологиях.



— Они действительно позволяют нам реализовывать проекты, но это лишь технология, а не самоцель инновации. Цель инновации — поставить во всех сферах в центр человека, — подчеркнула она.



Анастасия Ракова также отметила важность обеспечения безопасности. В этой связи она напомнила, что одним из первых проектов по цифровизации был проход в школу по карточкам учащегося. При входе и выходе из здания образовательного учреждения родителям приходит оповещение.



— Их (родителей — прим. «ВМ») напряжение поводу безопасности своих детей существенно снижается, — пояснила заммэра.



Еще один пример связан с комфортом. Анастасия Ракова рассказала о реформе оказания госуслуг, благодаря которой появились центры «Мои документы». — Когда восемь лет назад мы проводили реформу, то ставили перед собой банальную задачу: чтобы человек не ходил в 20 мест, не ждал в очереди по два часа, чтобы при получении госуслуг он не сталкивался с коррупцией, — сказала она, добавив, что с этими проблемами получилось справиться. — И мы поняли, что МФЦ — это не только услуги, а намного больше.



По мнению заммэра, это возможность сделать город в этой части более дружелюбным и заботливым, более счастливым. Так появилась идея «искреннего сервиса», благодаря которому сотрудник искренне хочет помочь человеку, а не просто обслужить.



— Это радует людей намного больше, чем формальное получение какой-либо государственной услуги, — отметила Анастасия Ракова.



Затронула она и тему востребованности, которая так важна людям пенсионного возраста. Чтобы помочь старшему поколения вернуть это чувство, столичные власти 1,5 года назад создали проект «Московское долголетие».

— Сейчас активными участниками проекта являются 160 тысяч человек, — рассказала она.

Пенсионеры активно участвуют в волонтерской жизни города, помогают на многих мероприятиях.

Заммэра подчеркнула, что Москва продолжит реализовывать и создавать новые проекты, направленные на индивидуальное решение задач и проблем жителей.

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