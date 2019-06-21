Новые меры соцподдержки для «детей войны» предложили ввести депутаты
Депутаты партии КПРФ в пятницу, 21 июня, снова внесли в Государственную думу законопроект о социальной поддержке пенсионеров, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. К ним предложено отнести граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающих на территории Советского Союза в военные годы.
Согласно инициативе, «детей войны» следует освободить от уплаты взноса на капитальный ремонт, предоставить им право на бесплатную медицинскую помощь и прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и центры соцобслуживания без очереди.
Кроме того, предложено предоставить «детям войны» преимущество при выделении участков для строительства, а также при вступлении в жилищные, садоводческие и дачные объединения и корпоративы. Документ опубликован на сайте Госдумы.
Предыдущий аналогичный законопроект был отклонен Госдумой в ноябре 2018 года.
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