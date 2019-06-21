Крупный склад построят в Новой Москве
В поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве построят складской комплекс, площадь которого составит 25 тысяч квадратных метров, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Сегодня в столице для развития бизнеса созданы все условия, поэтому многие предприятия расширяются и увеличивают производство.
— Крупный складской комплекс появится в Краснопахорском поселении, здесь постоят склад с трехэтажным административно-бытовым корпусом, где будут находиться столовая, комнаты отдыха, медчасть, офисы, кол-центр, а так же транспортный и проектируемый отделы, — сказал Сергей Кузнецов.
В одноэтажном строении склада планируется создать функциональные зоны для хранения товаров и их транспортировки. Кроме того, на территории устроят автостоянку, где смогут разместиться 39 легковых автомобилей и 12 большегрузов.
Читайте также: Территорию возле станции метро «Коммунарка» благоустроили