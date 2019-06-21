Территорию возле станции метро «Коммунарка» благоустроили
На территории открывшейся станции Сокольнической линии метро «Коммунарка» завершены работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Для комфортного движения наземного транспорта расширили проезжую часть до семи метров. Асфальтобетонное покрытие заменили на площади 9,4 тысячи квадратных метров.
Возле станции метро установили 24 лавочки и урны, а также свыше 30 фонарей с энергоэффективными лампами. Общая площадь благоустройства составила 3,1 гектара.
Также запустили новый автобусный маршрут протяженностью 1,1 километра. Теперь до станции метро «Коммунарка» можно добраться от улицы Александры Монаховой.
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