Станции нескольких линий метро разгрузятся после открытия нескольких платформ в ТиНАО
Станции метро «Теплый стан», «Рассказовка», «Бунинская аллея» и «Саларьево» значительно разгрузятся после открытия новых платформ, которыми продлили Сокольническую линию.
Отметим, что в настоящее время жители Троицкого и Новомосковского административных округов и так являются постоянными пассажирами подземки. Однако прежде их маршрут включал в себя дорогу до метро на наземном транспорте. Сейчас ситуация изменится.
Например, значительно свободнее на вход будет станция «Саларьево». Платформа теперь не конечная, многие жители Новой Москвы начнут свой маршрут на открывшихся платформах Сокольнической линии.
Кроме того, как рассказали представители пресс-службы подземки, метрополитен выпустил 40 тысяч карт «Тройка» с оригинальным дизайном, посвященным новым станциям Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Напомним, что выпуск проездных, оформление которых приурочено к знаковым событиям, стало в столице доброй традицией.
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