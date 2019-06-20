Количество поездов на Сокольнической линии метро вырастет вдвое с открытием новых станций
Представители пресс-службы Московского метрополитена сообщили, что до конца 2019 года количество поездов, курсирующих по Сокольнической линии, увеличится более чем в два раза.
Таким образом по указанному направлению станут ходить 27 составов.
Обновление произойдет благодаря добавлению на линии 15 новых поездов «Москва». Они будут работать вместо составов серии «Номерной».
— За счет поставки нового подвижного состава на линии будет больше поездов со сквозным проходом, климатическими системами, улучшенной шумоизоляцией, интерактивными схемами метро для построения маршрутов и USB-портами для зарядки гаджетов, — рассказали в пресс-службе метрополитена.
Напомним, что современные составы «Москва» курсируют по семи линиям подземки.
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