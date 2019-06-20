Новые станции красной ветки разгрузят Киевское шоссе на 8 процентов
Четыре новые станции Сокольнической линии метро помогут в разгрузке Киевского шоссе на восемь процентов, а Калужского — на семь процентов.
С появлением новых участков на Сокольнической ветке метро значительно улучшится транспортное обслуживание Троицкого и Новомосковского административных округов.
Как заявили в пресс-службе «МосТрансПроекта», время, которое тратят жители поселений Московское и Сосенское на дорогу, сократится до двадцати пяти минут.
— Всего по плану новые станции позволят улучшить доступ к метро для 660 тысяч человек (к 2020 году). Экономия времени в пути для жителей ТиНАО составит до 50 процентов, что равно 40 минутам, — сообщили в пресс-службе «МосТрансПроекта».
Напоминаем, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новых участка Сокольнической линии метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Их суммарная протяженность составляет примерно двенадцать километров, сообщает агенство городских новостей «Москва».
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