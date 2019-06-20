Автобусный маршрут «П» появится у станции метро «Славянский бульвар»

На время ремонта у станции метро «Славянский бульвар» с 20 июня будет работать автобусный маршрут «П». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Автобус будет курсировать от станции «Улица Герасима Курина» до остановки «Метро «Славянский бульвар» на время ремонта подземного перехода.
— Маршрут (односторонний): Улица Герасима Курина — Проектируемый проезд № 1452 — Кастанаевская улица — Метро «Пионерская» — Площадь Ромена Роллана — Минская улица — Кутузовский проспект — Метро «Славянский бульвар» — Улица Герасима Курина. Маршрут будет курсировать со следующими остановками: «Улица Герасима Курина», «Поликлиника», «Метро «Пионерская», «Кастанаевская улица, 42», «Мазилово», «Площадь Ромена Роллана», «Метро «Славянский бульвар», «Улица Герасима Курина», — говорится в сообщении.
Кроме того, 17 июня пять электробусов вышли на маршрут № т47, связывающий район Бескудниково с Самотечной площадью. Сегодня автобусы на электрической тяге курсируют уже по девяти маршрутам столицы.
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