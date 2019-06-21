Сергей Кузнецов рассказал о проекте Московских центральных диаметров
Проект строительства и реконструкции Московских центральных диаметров включает в себя формирование единого архитектурного облика каждой станции, работы по развитию и благоустройству прилегающих к ним территориям. Об этом рассказал Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, передает пресс-служба Москомархитектуры.
— Все ориентировано на то, что в конце 2019 — начале 2020 года станции МЦД уже поедут, и люди получат новый комфортный общественный транспорт. В рамках проекта будут созданы новые остановочные пункты, для них разрабатывается единый архитектурный стиль, — сообщил Сергей Кузнецов.
Он подчеркнул, что для сокращения времени пересадки будет перенесена часть остановок. Кроме того, в эксплуатацию будут введены новые и более безопасные переходы.
На территориях, прилегающих к станциям МЦД, будут сформированы городские центры, включающие кафе, аптеки, магазины и другие объекты инфраструктуры.
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