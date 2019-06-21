Экскурсии прошли на двух объектах спорткомплекса «Лужники»

20 июня в рамках Архитектурной премии Москвы прошли экскурсии на двух объектах нового спортивного комплекса «Лужники» — во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворце водных видов спорта, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Архитектурная премия города Москвы — способ показать новую московскую архитектуру, тренды, высокий уровень качества, к которому надо стремиться. Поэтому мы не только награждаем победителей, но и стараемся максимально популяризировать эту тему. Например, проводим экскурсии на знаковые объекты. 20 июня много людей пришло в «Лужники» посмотреть на строящийся Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, который недавно открыл мэр Сергей Собянин. Видно, насколько высок интерес к архитектуре, и мы стараемся его поддерживать, — отметил Сергей Кузнецов.

Экскурсии провели сами авторы проектов — руководитель архитектурного бюро UNK project Юлий Борисов (победитель конкурса на реконструкцию бассейна «Лужники») и главный архитектор и партнер ТПО «Прайд» Николай Гордюшин (Дворец гимнастики Винер-Усмановой), которые рассказали о сложностях в работе над этими проектами.

С одной стороны, во Дворце водных видов спорта необходимо было сохранить архитектурный облик всего спорткомплекса и его отдельных частей, с другой — провести модернизацию и увеличить площадь объекта. Для решения этой задачи в проекте были использованы передовые технологии в области автоматизации, водоподготовки и мультимедийных систем, в частности, уникальная крыша-трансформер, которая накрывает здание.

Во Дворце гимнастики сохранен его самый яркий и узнаваемый символ — кровля, напоминающая развевающуюся гимнастическую ленту. Для реализации сложной технической задачи был проведен целый комплекс инженерных работ, в том числе с использованием BIM-технологий (создание трехмерной модели здания). В ближайшем будущем данная технология информационного моделирования станет рабочим инструментом не только для проектировщиков, но и для экспертов.

Проект спортивного комплекса уже стал победителем и лауреатом нескольких профессиональных премий: финалистом Премии Архсовета и Архитектурной премии Москвы, победителем конкурса «BIM-технологии — 2016» в номинации «Лучший BIM-проект. Спортивные объекты» и гран-при конкурса «AlumForum. Алюминий в архитектуре — 2019» за лучший реализованный проект с применением алюминия.

Читайте также: Крышу нового Дворца гимнастики проверили на прочность в аэротрубе