Крышу нового Дворца гимнастики проверили на прочность в аэротрубе
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, как проходили испытания необычной крыши нового Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».
Крыша комплекса обладает уникальной формой: ее изгибы напоминают взмах гимнастической ленты. Добиться такого эффекта помогло алюминиевое фальцевое покрытие.
Как рассказал Марат Хуснуллин, чтобы опровергнуть мнения о том, что непривычная по внешнему виду крыша может быть непрочной, специалисты протестировали ее на прочность. Проверка проводилась в аэродинамической трубе.
Организаторы эксперимента воссоздали условия ветреной погоды и снегопада. Тестирование показало, что крыша отлично «чувствует» себя как при сильных порывах ветра, так и при обильных осадках, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города.
Напомним, во вторник, 18 июня, Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Мэр Москвы назвал новое сооружение уникальным.
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