Сергей Собянин открыл новый Дворец гимнастики в «Лужниках»

Во вторник, 18 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Для столицы завершение строительства такого объекта — знаковое событие, российский мегаполис получил еще одну спортивную жемчужину мирового уровня.

— Невероятный зал, лучше всех! — такими словами встретили гимнастки Сергея Собянина и Ирину Винер-Усманову. — Для художественной гимнастики таких условий еще не создавалось. Сравнить не с чем, Москва — лучшая!

«Вечерняя Москва» подробно рассказывает о новом спортивном центре в «Лужниках».

Спортивная жемчужина

Изогнутая гимнастическая лента украшает крышу, прозрачное стекло до пола, в котором отражается солнце, — визитная карточка нового спортивного центра. Для создания развевающейся ленты использовали алюминиевое фальцевое покрытие. Конструкция была проверена на устойчивость к московским погодным условиям в аэродинамической трубе. Были проведены испытания по снегозадержанию и ветровым нагрузкам.

Еще одна особенность здания — фасад. Для его отделки было применено витражное остекление высотой до 26 метров, различных оттенков, в определенных зонах оно затемнено.

Сам центр построили в короткие сроки — работы начались в мае 2017 года, а спустя чуть более двух лет его двери уже распахнулись для первых посетителей. Не помешал и проходивший в 2018-м чемпионат мира по футболу, когда строителям пришлось на время приостановить работы. В августе прошлого года, сразу после завершения мундиаля, возведение нового центра спортивного притяжения возобновилось: продолжились работы по благоустройству территории вокруг Дворца гимнастики, внутренней отделке и монтажу инженерных систем, строители приступили к монтажу декоративного обрамления кровли, для которого потребовалось 3400 квадратных метров треугольной мозаики цвета золота.

Изогнутая гимнастическая лента украшает крышу, в прозрачном стекле до пола отражается солнце Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Помогли при создании уникального комплекса и строительные новации. Проект Дворца гимнастики в «Лужниках» был выполнен с использованием BIM-технологий, что существенно повлияло на сроки возведения и качество проектной документации. В Москомэкспертизе объяснили успешный выбор методики: на старте разработки проекта применение BIM позволило выявить возможные ошибки и нестыковки и в течение двух недель работы снизить их количество в несколько раз.

— В «Лужниках» появилась еще одна точка притяжения, а спортсмены и любители этого красивого вида спорта получили теперь свой дом, — отметил Сергей Собянин. — В Москве давно была идея создать такой объект мирового уровня. Но это были только идеи, пока Ирина Александровна не взяла дело в свои руки и не предложила реализовать такой проект. Мы выбрали самое лучшее место в Москве — «Лужники», спортивное сердце столицы.

Мэр добавил, что поначалу у многих были сомнения: идей хороших много, но проект не должен стать обычной бюджетной стройкой с минимальным набором для спортсменов в итоге. Он поблагодарил за то, что Дворец гимнастики построен на деньги инвестора.

Технологии трансформации

«Начинка» Дворца гимнастики отвечает всем необходимым требованиям и стандартам для проведения соревнований международного уровня и профессиональной подготовки спортсменов. Основную часть здания занимает арена размером 54 на 36 метров с частично трансформируемыми трибунами. Технологии позволят проводить здесь мероприятия различного формата. В конфигурации для тренировочных занятий арена вместит до 150 человек, в режиме соревнований — 250 спортсменов и почти четыре тысячи болельщиков. Результаты состязаний подскажут медиаэкраны.

Кресла на трибунах арены окрашены в бордовые тона, а стены темного цвета выделяют ленту-триколор. Потолок арены украшают 900 декоративных светильников, создающих эффект звездного неба. Кроме того, было установлено спортивное освещение, которое не слепит спортсменов и при этом гарантирует качество картинки при видеосъемке.

Основную часть здания занимает арена размером 54 на 36 метров с частично трансформируемыми трибунами Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Это уникальное сооружение сегодня открывает свои двери, и, без сомнения, подобный вклад в будущее отечественного спорта поспособствует достижениям наших спортсменов и дальнейшему успешному развитию художественной гимнастики в России. За последние годы «Лужники» превратились в настоящую жемчужину не только столицы, но всей нашей страны. А здание Дворца гимнастики уже стало настоящей достопримечательностью — его трудно не заметить, его оригинальность притягивает взгляд, и в то же время он лаконично вписывается в существующий комплекс спортивных объектов, — отметил в свою очередь председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Помимо необычного внешнего облика и яркой внутренней отделки, Дворец гимнастики — это прежде всего современный многофункциональный спортивный комплекс. На его первом этаже есть тренировочные залы, раздевалки для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, сауны, столовая и буфет. На втором — фойе с буфетом, мультимедиамузей, два хореографических и тренажерный залы, а также медико-восстановительный центр. Третий этаж занимают пресс-центр, комментаторские, пресс-бар и мастерские. На четвертом — ложи для особо важных гостей на 80 человек. Предусмотрены в составе Дворца гимнастики гостиница и спа-комплекс.

— Тренировочные залы и залы хореографии выполнены в светлых пастельных тонах. Яркие цвета — желтый, оранжевый, синий, зеленый, красный — использованы в оформлении столовой, буфета и гостиницы для спортсменов. Пол и колонны фойе выполнены в традиционном русском стиле с характерным цветочным орнаментом, — рассказали в АО «Мосинжпроект».

Узнаваемые узоры русской живописи — хохломы, лаковой миниатюры и Жостово — стали еще одной визитной карточкой спортивного комплекса.

— Москва будет помогать в текущем содержании объекта, поддержит и спортсменов, — заявил Сергей Собянин. — Объект будет работать и на спорт высших достижений, и для любителей художественной гимнастики. Надеюсь, что и жители близлежащих районов смогут его посещать.

Дворец примет первые состязания 25 июня, когда в Москве стартует чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В свою очередь, Ирина Винер-Усманова поблагодарила Сергея Собянина, его команду и строителей за прекрасное воплощение замыслов.

— Это российский зал! — сказала она. — В нем нужно только выигрывать, делать это любой ценой! Мы вам это обещаем, тем более что все олимпийское золото выигрывает именно Москва. Столица создает все условия для спортсменов, так не делают во всем мире!

Дворец примет первые состязания 25 июня, когда в Москве стартует чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин.

Что еще построят в «Лужниках»

«ВМ» рассказывает, что еще в ближайшие годы возведут в составе олимпийского кластера. В 2018 году завершилась реконструкция Большой спортивной арены «Лужники», которая приняла чемпионат мира по футболу. На этом развитие спорткомплекса не окончилось. Здесь продолжается строительство и реконструкция других крупных спортивных объектов. Дворец водных видов спорта — место для полноценного отдыха и развлечений для посетителей любого возраста и разных предпочтений. Посещать комплекс водных видов спорта смогут до десяти тысяч человек ежедневно, причем делать это круглый год. Здесь все желающие смогут активно провести время и заняться различными видами спорта и досуга.

Благодаря уникальной функциональности здесь одинаково комфортно будут чувствовать себя как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха всех возрастов.

Центром притяжения станет современный аквапарк, готовый вместить до 1 500 посетителей одновременно, он будет одним из самых больших в России и Восточной Европе. Все водные горки оборудованы автоматической системой безопасного спуска.

Спортивная зона комплекса представляет собой несколько видов бассейнов для физкультурно-оздоровительных занятий. А на минус первом этаже комплекса будет размещена установка Flow-rider (имитация волны) для проведения тренировок и соревнований любительского уровня по серфингу, который является одним из приоритетных и популярных видов спорта на сегодняшний день.

Посещать комплекс водных видов спорта смогут до десяти тысяч человек ежедневно, причем делать это можно круглый год Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

В первой половине следующего года заработает и ледовый дворец «Кристалл». Как рассказали в столичном Стройкомплексе, на объекте выполнены монолитные работы (цокольный этаж и три надземных этажа), смонтирована плита покрытия. Продолжаются работы по прокладке и монтажу инженерных систем. Завершаются работы по черновой отделке помещений. Идет устройство фасадов. В составе комплекса появятся тренажерные залы, ледовые арены и бассейн.

Получит обновление и универсальный спортивный зал «Дружба». Это многофункциональный комплекс для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий, предназначенный для проведения соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным танцам, художественной гимнастике, международным и российским турнирам по разным видам единоборств (карате, дзюдо, бокс, самбо), а также корпоративным мероприятиям, конференциям и концертам. Его откроют примерно в то же время, что и ледовый дворец «Кристалл».

А вот теннисный центр в «Лужниках» станет уникальным и крупнейшим теннисным центром в России и Европе. В его составе — 15 крытых теннисных кортов, семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, площадки для падел-тенниса и пляжного тенниса. А еще здесь заработают школа тенниса для детей, спортивные и игровые залы, развивающие кружки и оздоровительный центр.

Еще один значимый объект — Дворец единоборств — возведут на улице Лужники, недалеко от футбольных полей в северной части спорткомплекса. Одну половину строения займет Международный центр самбо, вторую — Центр бокса.

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