Подмосковные спортсмены взяли два золота на первенстве Европы по синхронному плаванию
Два золота взяли спортсмены из Подмосковья на первенстве Европы по синхронному плаванию, передает пресс-служба областного Минспорта. Соревнования проходят в Праге.
Михаил Васильев и Кристина Аверина из Подмосковья выступают в составе российской сборной. С результатом 83,5823 балла дуэт выиграл первенство, передает портал «Подмосковье сегодня».
— Не может не радовать, что именно наш подмосковный микст-дуэт задает в новом виде высочайшую планку, на которую равняется остальной мир. Конечно, в этом есть огромная заслуга нашей подмосковной школы синхронного плавания. Для достижения таких результатов у нас есть все: от современных и оснащенных всем необходимым тренировочных баз до талантливых спортсменов и раскрывающий их потенциал профессиональных тренеров, — отметил глава подмосковного Минспорта Роман Терюшков.
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