Более 300 проектов на проведение капремонта жилых домов согласовано с начала года
С начала 2019 года специалистами комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовано 302 проекта на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, сообщили в пресс-службе Мосгосэкспертизы.
Объем планируемых работ по округам на данный момент: ЮАО — 50 домов, ЦАО — 48, ЮВАО — 44, САО — 42, ВАО — 34, СВАО — 33, а ТиНАО, ЮЗАО, СЗАО, ЗАО и ЗелАО — в общей сложности 51 многоквартирный дом, сообщает агентство «Москва».
— Мероприятия, планируемые в рамках согласованных проектов, в большинстве случаев включают в себя комплексные работы по восстановлению фасадов, ремонту чердаков, подвалов, восстановлению кровли и обновлению входных групп. Помимо этого, проводится обновление внутренней отделки помещений общего пользования, замена коммуникаций и последующий восстановительный ремонт, — пояснили в пресс-службе.
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