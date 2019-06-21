Владимир Зеленский поручил ликвидировать Конституционную комиссию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с поручением о ликвидации Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы.
Вместе с тем глава государства указал создать Комиссию по вопросам правовой реформы.
Документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского.
— Установить, что основной задачей Комиссии по вопросам правовой реформы является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств Украины, — передает сайт президента текст указа.
В документе указаны и основные направления работы комиссии. Ими являются подготовка и представление президенту предложений по внесению изменений в Конституцию и законы.
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