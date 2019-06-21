София Ротару снова появится на российской сцене

В последнее время София Ротару стала крайне редко появляться на российских концертных площадках и в странах СНГ. Поклонники считают, что это связано с политической ситуацией на Украине либо с проблемами состояния здоровья.

Но недавно стало известно, что вскоре певица снова приедет в Россию, чтобы порадовать поклонников своим творчеством.

24 августа София Михайловна выступит на открытии фестиваля «Новая волна», который состоится в Сочи.

— Для зрителей и участников конкурса София Ротару стала одной из самых желанных и любимых звездных гостей. Без ее выступлений не обходился практически ни один год проведения «Новой волны», — рассказали организаторы мероприятия.

Также они сообщили, что Ротару исполнит не один, а несколько всеми любимых хитов. Ожидается аншлаг, ведь фанаты соскучились по звезде и, вероятно, поспешат ее увидеть. Об этом сообщает «СтарХит».

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