Русская речь спровоцировала беспорядки в Тбилиси...

Если вы собрались посетить Грузию в качестве туриста, воспользовавшись тем, что россиянам виза туда не нужна, то лучше чуть подождать и понаблюдать за тамошней ситуацией. В стране вспыхнули беспорядки. Что же случилось?

Что-то давно, казалось, не было в солнечной республике революций и народных бунтов. И вот — на тебе, опять. Беспорядки возникли, кажется со стороны, на пустом месте. Впрочем, это место на самом деле давно уже не пустое: экономическая ситуация в Грузии продолжает оставаться сложной, так что для всплеска народного возмущения достаточно лишь повода.

В прошлом году доход ВВП на душу населения по паритету покупательной способности хотя и вырос с 10 679 долларов до 11 485 (в России, соответственно, с 27 967 долларов до 29 267 долларов), но продолжает оставаться низким — по этому показателю Грузия пребывает на 102-м месте между Косово и Ливией.

В Грузии в эти дни проходила Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), президентом которой является депутат Госдумы России Сергей Гаврилов (в Думе он представляет фракцию КПРФ). Ряд депутатов из оппозиционной фракции «Европейская Грузия» возмутились тем, что Гаврилов занял кресло спикера, к тому же вел заседание на русском языке. Накануне кто-то ошибочно или целенаправленно вбросил в грузинские СМИ информацию о том, что российский депутат якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии в 1993 году. Что сам Гаврилов категорически опроверг, заявив, что вообще никогда не воевал в горячих точках и даже не бывал в Абхазии с момента объявления независимости. Как известно, в Грузии действует закон об уголовном наказании за посещение отделившихся от республики Абхазии и Южной Осетии, минуя территорию самой Грузии. То есть из России. Аналогичный закон был принят и на Украине в отношении Крыма.

Впрочем, мало ли Гавриловых в России. Не этот воевал, так тот. Да и кто вообще, мол, дал право этим русским депутатам выступать в Грузии хотя бы и на международном форуме, да еще не на английском. Оппозиционерам этого оказалось достаточно. Они сорвали заседание и собрали огромную толпу сторонников перед зданием, где проходило мероприятие. Полиция для разгона демонстрации применила резиновые пули и водометы. Российских депутатов пытались забросать яйцами, но не добросили.

Таким образом, акция носила откровенно антироссийский характер. Однако заодно досталось и правящей партии «Грузинская мечта», чей офис был разгромлен. Беспорядки распространились на всю центральную часть города. Есть десятки пострадавших.

Грузия. Тбилиси. Участники акции протеста у здания парламента Грузии. Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе Фото: stringer

Возмущение председательством Гаврилова, судя по всему, стало лишь поводом для выдвижения более широких требований — отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе (хотя на момент возникновения конфликта он вообще был с визитом в Азербайджане), а также главы МВД Георгия Гахарии и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури. Заодно оппозиционеры потребовали отказа от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов, когда половина законодательного органа избирается по одномандатным округам, а вторая половина — по партийным спискам. Они настаивают на выборах исключительно по партийным спискам. Следующие, очередные парламентские выборы намечены в стране в 2020 году. При голосовании по партспискам оппозиция имеет шансы вернуться во власть. В Грузии парламентская республика, партия большинства формирует правительство.

Казалось бы, при чем тут бывший грузинский президент, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили (Владимир Зеленский вернул ему гражданство, отнятое Порошенко)? А при том, что Саакашвили, по сути, стоит за спиной протестующих, подстрекая их на новые погромы и акции неповиновения. Также он обратился к грузинской полиции с призывом не подчиняться приказам действующих властей и «перейти на сторону народа». При этом правящую партию «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили он заклеймил как «агентов Кремля».

Нынешний президент страны Саломе Зурабишвили, которая сама некогда была соратницей Саакашвили, хотя и формально осудила его высказывания, по сути, присоединилась к разыгрыванию антироссийской карты. Роль эта для нее не новая, едва придя к власти, она заняла жесткую позицию по отношению к России. Оппозиционеров, организовавших беспорядки, она обвинила в том, что те, дескать, «выполняют план Москвы», назвав Россию врагом и оккупантом.

В последнее время могло показаться, что российско-грузинские отношения если не улучшаются, то, по крайней мере, перестали деградировать. После снятия запретов на ввоз некоторых видов грузинской продукции (в том числе вин) взаимный товарооборот стал постепенно расти. Однако главным признаком казавшегося «потепления» стал туризм, который за последние годы из России вырос в разы, а российским гостям грузинские пограничники гостеприимно вручают по бутылке местного вина.

Туризм вообще стал одной из главных статей доходов республики, население которой составляет 3,7 млн человек. В прошлом году ее посетили 4,8 млн человек (прирост за год более 36 процентов), принеся в казну более 3 млрд долларов. Гостей привлекает теплое море, солнце, относительно развитая туристическая инфраструктура (на порядок лучше, чем в соседней Армении, являющейся членом Евразийского союза, а также дешевле, чем в Азербайджане) и низкие цены. Россия в прошлом году оказалась по числу туристов, посетивших Грузию, на втором месте после Азербайджана (1,5 млн и 1,4 млн человек соответственно). Прирост турпотока из нашей страны составил за прошлый год 24 процента. Эти люди предпочли Грузию Крыму и Сочи. Некоторые россияне даже покупают недвижимость в «туристическом раю» Грузии Батуми, который за постсоветские годы преобразился, претендуя на фешенебельный курорт регионального масштаба. Покупателей привлекают относительно невысокие (по сравнению с европейскими) цены на «домик у моря», а также отсутствие в стране налогов на недвижимость.

Однако сохраняющаяся в отношениях между нашими странами «кровоточащая рана» в виде не до конца урегулированных конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии (по поводу которых в Грузии есть общенациональный консенсус о том, что это «оккупированные территории») не позволяет слишком обольщаться по поводу перспектив восстановления полноценных отношений. Даже дипломатические, разорванные во время войны 2008 года, и то пока не восстановлены. Так что если беспорядки в стране улягутся, то «смотаться» на недельку в Грузию, наверное, можно. А вот по поводу «домика у моря» стоит семь раз подумать.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»