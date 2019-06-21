Когда мама денег не сдала

Вчера был закрыт на сутки парк Горького. Выпускной. И город старается его сделать для вчерашних школьников незабываемым.

Но есть проблема родителей. Она называется — чтоб не хуже, чем у людей!

И девочки в кринолинах на каблуках ступают по красной дорожке.

Проблема выпускных — это проблема вкуса родителей. Почему нужно обязательно сшить-купить костюм мальчику? Впрочем, ладно, костюм, он явно пригодится юноше в жизни.

Но за полгода до окончания школы начинается безумие. Целая индустрия, построенная на внутреннем купчике родителя, кричит ему в уши: купи! Купи платье дочери! От десяти тысяч — купи!

Куплено. Будет надето один раз. И больше из шкафа не вылезет.

— А загар?! Загар как же?! — лезет в душу голос.

Загорели. Подпортили здоровье и карму.

— А к выпускному похудеть? Как без этого? Все худеют!

И девочек сажают на модные диеты или гоняют до седьмого пота в фитнес-клубах гладкие да загорелые тренеры.

Салоны красоты стригут купоны — над несчастными школьницами трудятся целые бригады. Родители выжимают из себя все соки — лишь бы было не хуже, чем у других.

Вы детей спрашивали? Зачем им ваши ухищрения, пусть и из лучших побуждений?

— Как?! — продолжается атака. — А фотограф? А выпускной альбом?! Положено так, вы что?..

Выпускной-2019 в парке Горького Фото: Иванко Игорь, АГН «Москва»

И обязательно родители притащат нескольких смурных дядек с фотокамерами, да вы и сами, думаю, помните позорные эти альбомы.

И школа здесь бессильна, это все — родительский междусобойчик.

Красиво жить не запретишь, но живем...

Впрочем, это только вершина подводной скалы. Вот вам невидимые миру слезы: у меня есть троюродные сестра и брат. Оба — в немалых полицейских чинах в одном из больших русских городов. У сестры в лучшей гимназии города учатся трое детей. И купеческая удаль захлестывает гимназию: выпускной для четвероклашек — подать лимузины! Новый год — только в лучшем ресторане губернии. Выпускной для старшеклассников? Арендовать на трое суток теплоход!

Вся эта удаль стоит примерно тысяч семьдесят в год на ребенка. Сестре надоело платить, и она задала мамашам вопрос в родительском чате в WhatsApp:

— А правильно ли мы все делаем? А нужно ли детям это ухарство? И ведь не все в классах могут столько тратить, может, будем поскромнее, как же дети, чьи родители не так обеспечены?

— И что? — спросил я сестру.

— Сначала на меня спустили всех собак, — ответила она. — Мамаши. Полоскали меня неделю–две. Мол, на дитя жалеешь? Денег жалко — забирай ребенка! А когда я попробовала ответить — просто поговорить с ними по-человечески, меня там забанили.

— Ты говорила с учителями?

Сестра долго молчала. А потом сказала:

— На очередной день рождения кого-то из одноклассников моего старшего обнесли конфетами. Училка сказала: «Тебе не положено. Твоя мать денег не сдала…»

Знаете, как называется эта болезнь?

Стремиться быть как все — это значит бояться быть собой.

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