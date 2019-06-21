Кети Топурия отметила четырехлетие дочери в Тбилиси
Шесть лет назад солистка «А-Студио» Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Через два года супруги стали родителями дочки, которую назвали Оливией.
Еще через два года пара развелась. Тем не менее, Кети и Лев поддерживают теплые отношения во благо ребенка.
Недавно Оливии исполнилось четыре года. Родители устроили праздник в честь именинницы.
Отметить день рождения было решено в Грузии – в курортном городке Цхнети близ Тбилиси.
На празднике было множество развлечений: аниматоры в костюмах любимых персонажей из мультфильмов и сказок, а также множество лакомств и сладостей.
Именинницу пришли поздравить друзья Кети, известные в Грузии: Тимур Татарашвили, Нини Карселидзе, Саломе Гвиниашвили и множество других.
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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)
А поклонники певицы принялись комментировать ее фото с дочкой в «Инстаграме»:
– Куда Оливка так взрослеет, – удивилась mimishelia_fan.
– Маленькая принцесса, – написала khupeniya_liza.
– Какие девочки-красотки, – похвалила певицу с дочерью ketatime.
Курортный городок близ Тбилиси – излюбленное место Топурии. Уже не в первый раз она устраивает праздник в честь дня рождения дочери именно там. Об этом сообщил «СтарХит».
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