Сергей Собянин рассказал о голосовании за лучший строительный объект столицы 2018 года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте голосования за лучший строительный объект 2018 года. Сообщение было опубликовано на его официальной странице в сети Twitter.
— Давайте выберем лучший строительный объект Москвы 2018 года, — написал Сергей Собянин.
Давайте выберем лучший строительный объект Москвы 2018 года. В конкурсе участвуют станции #мосметро, школы, детсады, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома и др. Поступило 107 заявок. Проголосовать можно до 31 июля на портале @citizenmoscowhttps://t.co/1Z3ihJ0GKL— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 июня 2019 г.
Мэр Москвы подчеркнул, что в голосовании на портале «Активный гражданин» участвуют станции столичного метро, детские сады, спортивные объекты, школы, поликлиники и другие объекты. На данный момент поступило уже 107 заявок.
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