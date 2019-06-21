Россиянин погиб при крушении самолета Ан-2 в Казахстане
Погибший в результате крушения самолета Ан-2 в Казахстане второй пилот является гражданином России. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщило посольство РФ в республике.
— В результате катастрофы погибли два человека, один из которых (второй пилот) — гражданин России Миронов, — говорится в сообщении.
В посольстве также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы. Сообщение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте посольства.
20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. В результате катастрофы погибли два человека, один из которых (второй пилот) - гражданин России А.В.Миронов. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким погибших.— Россия в Казахстане (@Rfembkazakhstan) 21 июня 2019 г.
Самолет Ан-2 разбился в четверг, 20 июня, в десяти километрах от села Родина Акмолинской области в Казахстане. Он выполнял химическую обработку полей. В результате пилот воздушного судна погиб, двое членов экипажа были госпитализированы, один из них скончался в пятницу.
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