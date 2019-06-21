Адвокат экс-главы Раменского района: У Кулакова есть алиби, он не мог убить любовницу

Адвокат Артем Сарбашев, защищающий интересы экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, в ходе заседания суда заявил, что у его клиента есть алиби.

В пятницу, 21 июня, в Бабушкинском суде Москвы рассматривается мера пресечения в отношении бывшего чиновника. Его подозревают в убийстве своей любовницы, заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

— Нет ни одного доказательства, указывающего на то, что следствие вообще рассматривало другую версию, что влияет на объективность расследования. У Кулакова есть алиби, указывающее на то, что он не мог совершить преступление, — отметил Артем Сарбашев.

Между тем судья озвучила результаты проверки подозреваемого на полиграфе:

— Результаты исследования на полиграфе говорят о том, что жена Кулакова может что-то знать об обстоятельствах смерти Исаенковой и скрывать информацию вместе с мужем.

Однако адвокат возразил, подчеркнув, что полиграф не может рассматриваться как единственное доказательство. Кроме того, нет ни одного доказательства, что экс-глава Раменского района причастен к убийству.

— Да, Кулаков контактировал с Исаенковой, но он этого и не отрицает. Бывают любовные объятия, от которых тоже остаются следы, отсюда и генетический материал Кулакова на теле Исаенковой, — пояснил Сарбашев.

Он также отметил, что у Кулакова не отслеживается даже «виновное поведение»: он продолжил работать, присутствовал на похоронах, переживал.

— Для него это была катастрофа. Он никогда не совершал ни административных, ни уголовных преступлений. Характеризуется положительно. Есть все основания либо отказать в ходатайстве следователя, либо избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Домашний арест или залог, — заключил адвокат.

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