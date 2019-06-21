Актриса Ольга Павловец: С детства обожала запах кулис, репетиции

Ольга Павловец — одна из самых востребованных актрис в российской сериальной индустрии. Ее работы в таких громких проектах, как «Склифосовский», «Ленинград-46», «Дневник свекрови», «Анжелика» и многих других сделали актрису по-настоящему популярной. Ольга мастерски создает умные и глубокие образы, вот и в новом проекте «Ангел-хранитель» у нее сложная драматическая роль.

— Ольга, «Ангел-хранитель» — семейная сага. Вам интересен этот жанр?

— Начнем с того, что этот сериал — один из самых любимых моих проектов, а Вера стала одной из самых любимых ролей. И премьера сериала для всей съемочной группы оказалась долгожданной, ведь мы закончили снимать в 2016 году... Собралась очень хорошая команда во главе с режиссером Максом Демченко, великолепный актерский состав. На нас лежала огромная ответственность, ведь история растянута на много лет — почти весь ХХ век.

— Как-то вы говорили, что легко играть, когда принимаешь поступки своего персонажа. Вы свою героиню приняли легко?

— Для меня Вера — это олицетворение ангела-хранителя в человеческом облике. Благодаря ей сохранилось родовое гнездо, семейные ценности, за которые она билась всеми правдами. Подчеркну — именно правдами. Она человек принципиальный, с очень прочными нравственными критериями. Мне хотелось бы быть похожей на нее. Может, она в чем-то резка, не гибкая в отношениях с людьми, но только с теми, в которых чувствует фальшь, ложь. Вера — счастливый человек, потому что четко знает, чего хочет, чем дорожит, к чему стремится. На таких, как Вера, держится мир.

— Ваша героиня, можно сказать, взрослеет на глазах у зрителей. Много работы было у гримеров?

— Повествование заканчивается, когда нашим с Максом Литовченко героям по 90 лет. Чтобы возрастные изменения выглядели как можно более достоверными, у нас был пластический грим. До начала съемок мы приезжали на примерки: снимали слепки с наших лиц, головы, делали силиконовые накладки... Когда нашим персонажам исполнилось больше 80, нам вставили специальные линзы в глаза, потому что хрусталик у людей с возрастом тускнеет. Так что нам немного приглушали блеск в глазах (улыбается).

— Сериал снимали в Минске. Как вы относитесь к съемкам, ради которых надо надолго оставлять дом, детей?

— «Ангел-хранитель» очень эмоционально наполненный фильм, из серии таких, как «Вечный зов», «Тихий Дон». Почти год мы снимали. Я люблю экспедиции: ты полностью погружаешься в съемочный процесс. Как ни крути, если каждый день после съемок возвращаешься домой и окунаешься в быт, в семью, это так или иначе выдергивает тебя из профессиональной круговерти. Не зря же Никита Сергеевич Михалков и другие наши великие режиссеры очень любили экспедиции и вывозили актеров подальше от их повседневных забот. Я считаю, что это очень помогает в работе.

— В какой исторический период вам было интереснее всего играть вашу героиню?

— Когда Вера стала приблизительно моего возраста. Это военное время, самое острое, самое эмоциональное. Хотя переживаний хватает на протяжении всего фильма... А впервые я появилась в кадре, когда моей героине исполнилось 28 лет. По сценарию нас три сестры. В юности, когда нам по 17–18 лет, наших героинь играли другие, совсем молоденькие актрисы. Нам не доверили этот возраст. У нас только Витя Добронравов играл своего героя в юности. А нам намекнули, что уже поздновато 17-летних играть (смеется).

— Скажите, а вы насколько глубоко знаете историю своей семьи?

— Я поздняя внучка, родилась, когда бабушке и дедушке по материнской линии было за 60... Со временем надеюсь «копнуть поглубже» историю своей семьи, а пока знаю лишь о своих прадедах, это конец ХIХ века. Они из благородных, из дворян. Дедушка ходил в гимназию. У нас хранятся фотографии начала ХХ века из фотоателье, где он в бархатном костюмчике с ажурным воротничком, в общем, из такой барчуковой семьи.

— Вы из династии актеров. Как вы считаете, есть шансы у детей из таких семей пойти в жизни другой дорогой?

— Шансы, конечно, есть, но сама я с детства обожала запах кулис, репетиции... Смотрю сейчас на своего старшего сына Макара, ему 9 лет, и у него абсолютно нет никакой тяги к театру, к кино. Но, с другой стороны, он и не растет за кулисами, потому что я в театре не служу. Хотя вот недавно подыграл мне на самопробах (видео, записанное актером самостоятельно. — «ВМ»). Меня утвердили и потом долго спрашивали: «Не хочет ли Макар сняться в роли моего сына?» Если бы он сказал: «Мам, я хочу», то я препятствовать не стала бы. Но пропихивать его куда-то — ни в коем случае.

— Сейчас многие сериалы вызывают большой резонанс. Вам удается посмотреть что-нибудь?

— Я, наверное, не буду оригинальна, из последнего — это «Чернобыль». Хотя если сначала была волна восхищения, сейчас уже стали находить минусы: здесь не так, тут хотели очернить… Думаешь: «Господи, ребята, ну успокойтесь. Хорошее качественное кино». Порадуйтесь и получайте удовольствие.

— Вы много снимаетесь в сериалах. Как вам кажется, нашей сериальной индустрии чего не хватает?

— На мой взгляд, у нас очень хромает профессионализм людей на съемочной площадке. Если за реквизит отвечают все, кроме самого реквизитора… Просто замечаю, что начинаю обращать внимание на те вещи, о которых я как актриса не должна задумываться.

— Сыновей пытаетесь уберечь от гаджетов? Или это затея в наше время обречена на провал?

— Безусловно, наши дети уже другие. Поколение растет очень свободное и очень мобильное, быстро ориентирующееся. Я стараюсь не уберечь даже, а просто ограничить. У нас со старшим есть договор. Младший пока, слава богу, не играет ни во что. Каюсь, грешным делом ставлю мультики ему иногда, но советские, добрые. Но поскольку старший смотрит еще что-то, от маленького это не всегда скроешь. Я говорю Макару: «Ты старший брат. Когда ты был маленький, ты это не смотрел, не показывай Андрюше». Но как растут, так растут — от всего не оградишь.

— Как Макар отнесся к появлению младшего брата? Не ревновал?

— Абсолютно никакой ревности у него не было, и, надеюсь, что так и будет. Наоборот, он понимает, что малышу надо уделять время. Ну и потом, я никогда никого из них не выделяла. Мы всегда вместе, и мне кажется, у старшего сына не возникает ощущения, что мама больше любит маленького. У нас даже бывают моменты, когда мы вдвоем со старшим куда-то уезжаем, а малыша оставляем бабушке и дедушке. Иногда он даже со мной пререкается, выясняя кого Андрюша больше любит. Бывает, даже говорит: «Он меня больше всех любит. Я его родил» (смеется).

— Вы востребованная актриса и мама. Получается выкроить время на какие-то увлечения, кроме работы и семьи?

— Я не могу отнести себя к маме-наседке, которая все время проводит с детьми. Для того, чтобы расти в профессии, необходимо где-то черпать знания, впечатления, эмоции. Я люблю слушать лекции на темы живописи, кино, психологии, для меня это важно. С удовольствием посещаю выставки, музеи. Очень люблю классическую музыку.

— В каком городе вы чувствуете себя комфортнее — в Москве или Санкт-Петербурге?

— Комфортнее мне в Москве, но по Питеру я очень скучаю, он мне необходим, потому что там у меня дети, семья. А где семья, там и дом.

ДОСЬЕ

Ольга Павловец родилась в 1981 году в Ленинграде. Окончила ЛГТИТМиК. Первые сериалы, в которых снялась актриса: «Улицы разбитых фонарей-2» и «Агентство НЛС». Затем были работы в фильмах «План Б», «От 180 и выше», «Жизнь, которой не было», в сериале «Бандитский Петербург-9», главные роли в сериалах «Судебная колонка», «Афганский призрак» и «Управа». Сегодня в фильмографии Ольги около 70 работ в фильмах и сериалах.

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