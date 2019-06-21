ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД
• 21:09 • 21 июня 2019
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На данный момент движение в районе ДТП восстановлено и осуществляется в штатном режиме
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»
Авария с участием 13 автомобилей произошла на четвертом километре МКАД. В ней пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном управлении ГИБДД.
— На четвертом километре МКАД столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали, — указано в сообщении.
На данный момент движение в районе ДТП восстановлено и осуществляется в штатном режиме.
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