Опубликовано видео аварии с участием 11 машин в Подмосковье
• 19:29 • 20 июня 2019
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Потерявший управление грузовик протаранил стоявшие на светофоре легковушки
Фото: Скриншот видео (https://www.vesti.ru/)
В Сети появилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент аварии с участием 11 автомобилей на трассе под Сергиевым Посадом в Подмосковье.
Инцидент произошел во вторник, 18 июня, около семи часов вечера. Потерявший управление грузовик протаранил легковушки, стоявшие на светофоре на 59-м километре Ярославского шоссе близ поворота на село Радонеж.
На опубликованных кадрах можно увидеть момент аварии, а также последствия ДТП. Согласно имеющимся данным, грузовик повредил 10 автомобилей. В происшествии пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались, сообщает «Вести.ру».
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