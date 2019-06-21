СК проверит информацию о проживании детей в непригодных условиях на северо-востоке Москвы
Следственный комитет Российской Федерации начал проверку информации о проживании двух детей на северо-востоке Москвы в ненадлежащих условиях. Соответствующую информацию предоставила Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве.
— Из информации, распространенной в СМИ, следует, что сотрудниками правоохранительных органов в квартире, расположенной на северо-востоке Москвы, обнаружены двое малолетних детей в непригодных для проживания условиях, — указано в сообщении.
Уточняется, что по данному факту была организована доследственная проверка. В ходе нее будут проверены все факты, изложенные в публикации. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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