Марина Хлебникова опровергла слова Шуры о своем алкоголизме

Певицу Марину Хлебникову удивило заявление певца Шуры о том, что она страдает от алкоголизма. Это даже заставило ее усомниться в искренности их дружбы.

— Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит — не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал... На него не похоже. Для меня это бомба! — сказала певица.

Хлебникова отметила, что свою обеспокоенность Шура мог выразить при личном разговоре, просто позвонив ей по телефону.

Певица долгое время находилась в депрессии после того, как умер близкий ей человек — музыкант Антон Логинов.

— Пишут, что Хлебникова сделала пластику или что у меня лицо пьющего человека. Никто же не знает, что я похудела на 8 килограммов после того, как Антона не стало, — объяснила женщина. Ее слова приводит «СтарХит».

Напомним: певец Шура в интервью Насте Ивлеевой заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма.

Ранее он сообщал о намерении продать свои старые зубы, чтобы купить квартиру.

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